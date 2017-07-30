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ユウユウ元気でね　かごしま水族館でお別れセレモニー

(2017 07/30 22:05)
７代目ユウユウと別れを惜しむ子どもたち＝鹿児島市のかごしま水族館
　鹿児島市のかごしま水族館のジンベエザメ、７代目ユウユウのお別れセレモニーが３０日、同館であった。多くの家族連れが人気者との別れを惜しんだ。後継は見つかっておらず、８月７日の７代目搬出後はジンベエザメが不在となる。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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