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高千穂峰の山頂　掲揚台46年ぶり“新生”　宮崎の青年隊が２日かけ修繕

(2017 08/05 22:00)
国旗掲揚台の周囲を修繕するボランティア＝宮崎県高原町の高千穂峰山頂
　完成から４６年たった高千穂峰山頂（宮崎県高原町）の国旗掲揚台が初めて修繕された。作業は７月２７、２８日に行われ、宮崎県産業開発青年隊６６人や同隊ＯＢら約２０人がボランティアとして参加。“新生”掲揚台に日の丸を掲げて工事完了を祝った。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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