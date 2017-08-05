高千穂峰の山頂　掲揚台46年ぶり“新生”　宮崎の青年隊が２日かけ修繕

(2017 08/05 22:00)

国旗掲揚台の周囲を修繕するボランティア＝宮崎県高原町の高千穂峰山頂

完成から４６年たった高千穂峰山頂（宮崎県高原町）の国旗掲揚台が初めて修繕された。作業は７月２７、２８日に行われ、宮崎県産業開発青年隊６６人や同隊ＯＢら約２０人がボランティアとして参加。“新生”掲揚台に日の丸を掲げて工事完了を祝った。