ミズイカの魅力発信へ　協力隊11人、調理法学ぶ　種子島

(2017 08/07 13:00)

刺し身などミズイカの各部位を使った５品＝西之表市保健センター

種子・屋久海域で捕れるミズイカ（アオリイカ）の料理教室が７月２８日、西之表市保健センターであり、種子島３市町の地域おこし協力隊員１１人が特徴や調理法に理解を深めた。地域の特産品・観光資源として、島外に魅力をアピールしてもらおうと、熊毛のさかな魅力発見・発信委員会（事務局・県熊毛支庁）と三重大学が企画した。座学で宮崎多惠子准教授は、種子・屋久のアオリイカは大きくて肉厚の「アカイカ型」で、最近遺伝的にほかの地域と異なることが分かったと説明。「ブランド化を図ってアピールすべき」と訴えた。