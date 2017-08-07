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ミズイカの魅力発信へ　協力隊11人、調理法学ぶ　種子島

(2017 08/07 13:00)
刺し身などミズイカの各部位を使った５品＝西之表市保健センター
　種子・屋久海域で捕れるミズイカ（アオリイカ）の料理教室が７月２８日、西之表市保健センターであり、種子島３市町の地域おこし協力隊員１１人が特徴や調理法に理解を深めた。地域の特産品・観光資源として、島外に魅力をアピールしてもらおうと、熊毛のさかな魅力発見・発信委員会（事務局・県熊毛支庁）と三重大学が企画した。
　座学で宮崎多惠子准教授は、種子・屋久のアオリイカは大きくて肉厚の「アカイカ型」で、最近遺伝的にほかの地域と異なることが分かったと説明。「ブランド化を図ってアピールすべき」と訴えた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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