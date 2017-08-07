「運動遊び」で楽しく　スポ少指導者ら研修会　鹿児島市・武岡小

(2017 08/07 06:30)

フラフープを使ったゲームを楽しむ参加者＝鹿児島市の武岡小学校

遊びを通じて体を動かす楽しさを子どもたちに教えるアクティブチャイルドプログラム（ＡＣＰ）の研修会が、このほど鹿児島市の武岡小学校で開かれた。県スポーツ少年団認定育成員協議会が初めて主催し、市内の少年団関係者ら約５０人が「運動遊び」を学んだ。ＡＣＰは、発達段階で身に付けたい体の動きを取り入れた遊び。日本体育協会（東京）が開発した。協会は４月、スポーツ少年団の団員獲得に向けて、加入年齢を満３歳に引き下げた。ＡＣＰで運動好きの子を増やそうと、普及を図る。