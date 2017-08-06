台風５号 鹿児島県内けが計10人に 奄美、種子屋久で通行止め
(2017 08/06 23:30)
土砂崩れの現場を調べる奄美市職員ら＝同市住用
６日午前９時ごろ、霧島市国分名波町で、散歩中の８０代男性が強風にあおられ転倒し、腕や足を骨折した。薩摩川内市矢倉町では５日午後３時ごろ、台風対策中の７０代男性が、倒れてきた脚立で頭を打ち軽傷を負った。
阿久根署によると、長島町山門野では同日夜、自宅の雨戸を閉めようとしていた７０代女性が強風にあおられ転倒、ろっ骨を折った。
県によると、けが人はこのほか７人。南種子町で８０代男性が港に係留した船を見に行き、海に転落するなど２人が死亡した。
住宅被害は西之表市、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、大和村で一部破損１８戸、床上床下浸水６４戸に上った。崖崩れや倒木のため、奄美や種子・屋久の県道で全面通行止めが続いている。奄美の孤立集落は全て解消した。
県内の空と海の便は軒並み欠航した。ＪＲ在来線は県内全区間で終日運休。鹿児島市内の路線バスと市電は始発から運転を見合わせ、夕方再開した。
空と海の便は７日も午前を中心に一部で欠航が決まっている。鹿児島市の桜島フェリーは午前６時から運航再開。垂水フェリーは状況に応じて判断する。ＪＲ鹿児島線と指宿枕崎線、日豊線は始発から運転を再開、このほかの路線は午後から再開する予定。
台風が近づいた３日以降の雨量は、奄美市８１６ミリ、龍郷町６６３ミリ、屋久島町５１２ミリに上った。県本土でも垂水市や肝付町で４００ミリを越した。
気象台によると、台風５号は６日正午ごろ、県本土に最接近。同日夜、県内全域が暴風域を抜け、奄美地方は強風域からも外れた。同日午後９時現在は、宮崎県の東海上を時速２０キロで四国方面に向かって進んでいる。中心気圧は９７５ヘクトパスカル。
【台風進路予想】
気象情報
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