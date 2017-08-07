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老若男女250人が熱狂　東市来でエアギター日本大会

(2017 08/07 20:25)
大会終了後、全員でエアギターを披露する出演者＝日置市東市来の湯田地区公民館
　日本エアギター選手権が５日、日置市東市来の湯田地区公民館であった。全国の予選を勝ち抜いた１１人が、音楽に乗って独創的なギターの弾きまねを披露。老若男女約２５０人が集まった会場を盛り上げた。
　日本エアギター協会の主催。仙台市の高校１年生、門田亭笑勝（もんでんていしょうしょう）（１５）が相撲の化粧まわし姿のプレーで優勝。世界大会（２５日・フィンランド）の切符を手にした。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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