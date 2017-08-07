老若男女250人が熱狂　東市来でエアギター日本大会

(2017 08/07 20:25)

大会終了後、全員でエアギターを披露する出演者＝日置市東市来の湯田地区公民館

日本エアギター選手権が５日、日置市東市来の湯田地区公民館であった。全国の予選を勝ち抜いた１１人が、音楽に乗って独創的なギターの弾きまねを披露。老若男女約２５０人が集まった会場を盛り上げた。日本エアギター協会の主催。仙台市の高校１年生、門田亭笑勝（もんでんていしょうしょう）（１５）が相撲の化粧まわし姿のプレーで優勝。世界大会（２５日・フィンランド）の切符を手にした。