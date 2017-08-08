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選挙への関心どう高める？　学生ら「語る会」　鹿児島市

(2017 08/08 06:30)
鹿児島市選挙管理委員会の安田雄一委員長（右から２人目）の助言を聞き、政治参加を促す策を話し合う学生＝同市役所
　鹿児島市内の学生が若者の政治参加について話し合う「若者と政治や選挙を語る会」が７日、市役所であった。高校生以上の２０人余りが「政治や選挙への関心を高めるには」をテーマに、アイデアを出し合った。
　市選挙管理委員会と市明るい選挙推進協議会が主催。学生らは選挙制度について学んだ後、選管委員らのアドバイスを受けながら、関心が低い要因と具体策を討論した。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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