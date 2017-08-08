選挙への関心どう高める？　学生ら「語る会」　鹿児島市

(2017 08/08 06:30)

鹿児島市選挙管理委員会の安田雄一委員長（右から２人目）の助言を聞き、政治参加を促す策を話し合う学生＝同市役所

鹿児島市内の学生が若者の政治参加について話し合う「若者と政治や選挙を語る会」が７日、市役所であった。高校生以上の２０人余りが「政治や選挙への関心を高めるには」をテーマに、アイデアを出し合った。市選挙管理委員会と市明るい選挙推進協議会が主催。学生らは選挙制度について学んだ後、選管委員らのアドバイスを受けながら、関心が低い要因と具体策を討論した。