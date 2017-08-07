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南東北高校総体　ハンド・鹿工８強ならず

(2017 08/07 23:45)
【男子３回戦　鹿児島工－香川中央】後半、シュートを放つ鹿工の上野（２）＝福島県営あづま総合体育館
　２０１７年度全国高校総合体育大会は（南東北総体）は７日、ボクシングなどがあった。ハンドボール男子の鹿児島工は３回戦で香川中央に１１－３６で敗れ、ベスト８進出はならなかった。ソフトボール男子の鹿児島工も、３回戦で飛龍（静岡）に０－６で敗れて８強入りを逃した。カヌーは男子スプリント・カヤックシングル（５００メートル）の下園龍聖（鹿屋農）らが準決勝進出を決めた。
　８日は、柔道などがある。
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