空きプールでウナギ餌作り 鹿大と社会福祉法人が共同研究金峰
(2017 08/08 20:00)
顕微鏡のモニターを見て細胞を数える利用者＝南さつま市金峰
植物プランクトンを培養するため、プールに設置された５００リットルの水槽＝南さつま市金峰
法人の石堂博司理事長（５４）が、所有する「温泉交流の郷南さつま・いなほ館」（同市金峰）の屋内プールの活用策を鹿大側に相談。植物プランクトンの培養を研究する鹿大水産学部の小谷知也准教授（４７）を紹介された。安定的な大量培養には、屋内で温度管理などができる環境や一定規模のスペースが必要という。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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