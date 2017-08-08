「ネコ」「どうぶつ」展２万人突破　鹿児島市の黎明館

(2017 08/08 22:00)

２万人目の来場者となった山崎佳代子さん（右）と徳人さん＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が８日、２万人を突破した。節目の来場者となった同市吉野町の会社員山崎佳代子さん（３７）に、岩合さんのサイン入り図録などの記念品が贈られた。両展は計３１６点を展示しており、２０日まで（休館なし）。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。