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「ネコ」「どうぶつ」展２万人突破　鹿児島市の黎明館

(2017 08/08 22:00)
２万人目の来場者となった山崎佳代子さん（右）と徳人さん＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が８日、２万人を突破した。節目の来場者となった同市吉野町の会社員山崎佳代子さん（３７）に、岩合さんのサイン入り図録などの記念品が贈られた。
　両展は計３１６点を展示しており、２０日まで（休館なし）。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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