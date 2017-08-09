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台風５号　鹿県農業被害２．６億円

(2017 08/09 06:30)
強風で横倒しになった屋仁集落特産の田いも＝奄美市笠利
　鹿児島県は８日午後３時現在の台風５号による県内の農業被害をまとめた。熊毛地域は含まれていない。強風で農作物が倒れたりビニールハウスの被覆が破けたりして、南薩や大島、大隅地域を中心に約２億６１００万円の被害が出た。台風が停滞した奄美地域では今後の収穫を懸念する声が聞かれた。
　県農政課によると、内訳は農作物が約２億５８００万円、農業施設が約３００万円。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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