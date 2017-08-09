売上高１００億円企業、鹿県５４社 １６年度、東京商工リサーチ調べ
(2017 08/09 13:00)
東京商工リサーチ福岡支社は８日、２０１６年度に売上高が１００億円を超えた九州・沖縄の企業ランキングを発表した。社数は６３５社（１５年度比１社増）で鹿児島県は５４社（４社増）だった。
６３５社の売上高総額は１５年度比４４億円減の２５兆５３０１億円。減収は２８７社で構成比率が３年連続で上がっており、東京商工リサーチは「成長の勢いは減速している。次回も社数、売上高総額が大きく増えることはない」とみている。
６３５社の売上高総額は１５年度比４４億円減の２５兆５３０１億円。減収は２８７社で構成比率が３年連続で上がっており、東京商工リサーチは「成長の勢いは減速している。次回も社数、売上高総額が大きく増えることはない」とみている。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 売上高１００億円企業、鹿県５４社 １６年度、東京商工リサーチ調べ(08/09 13:00)
- 台風５号 鹿県農業被害２．６億円(08/09 06:30)
- 指宿に「西郷どん館」、来年１月から１年間 周遊バスも(08/08 23:00)
- 「ネコ」「どうぶつ」展２万人突破 鹿児島市の黎明館(08/08 22:00)
- 空きプールでウナギ餌作り 金峰で鹿大と社福法人が共同研究(08/08 20:00)
- 「小農」の担い手育成へ 「霧島生活農学校」来春開校(08/08 13:00)
- 選挙への関心どう高める？ 学生ら「語る会」 鹿児島市(08/08 06:30)
- 南東北高校総体 ハンド・鹿工８強ならず(08/07 23:45)
- 伝統の行事絶やすな 植木衆剪定60年 出水市・西出水小(08/07 22:00)
- 老若男女250人が熱狂 東市来でエアギター日本大会(08/07 20:25)
- ミズイカの魅力発信へ 協力隊11人、調理法学ぶ 種子島(08/07 13:00)
- 「運動遊び」で楽しく スポ少指導者ら研修会 鹿児島市・武岡小(08/07 06:30)
- 台風５号 鹿児島県内けが計10人に 奄美、種子屋久で通行止め(08/06 23:30)
- わくわくどきどき 長島で科学教室(08/06 22:00)
- 「ボタンボウフウ」 喜界産新ブランドへ 地元農家ら栽培拡大(08/06 20:00)
- 「８.６」忘れないで 市立78小に備蓄水4000本寄付 草牟田小ＯＢら有志の会(08/06 13:00)
- 南日本ジュニアピアノコンクール 本選がスタート 鹿児島市(08/06 06:30)
- 台風５号 鹿児島県本土６日上陸の恐れ ２人死亡、７人けが(08/05 23:25)
- 高千穂峰の山頂 掲揚台46年ぶり“新生” 宮崎の青年隊が２日かけ修繕(08/05 22:00)
- 子供朝読み放送50年 高齢者の元気の源に さつま町・浅井野地区(08/05 20:00)
- 地元就職へ３社見学 鹿児島県が高校生向け初ツアー(08/05 13:00)
- レコード音楽とともにコーヒーを 「レコードカフェ」登場 鹿児島市山形屋(08/05 06:30)
- 台風５号 鹿児島県本土６日暴風域か(08/05 00:20)
- 全国高校野球選手権大会 神村学園の初戦は13日、京都成章と(08/05 00:10)
- 夏は浴衣で着付け体験 海外客の要望多く通年化 出水市麓武家屋敷群(08/04 20:00)
- 北方領土問題を実感 鹿児島県内中高生が北海道視察(08/04 13:00)
- さつま司酒造 ９月にニッカと合併(08/04 06:30)
- 南東北高校総体 フェンシング女子サーブル 谷山（鹿児島南３年）が優勝(08/04 00:00)
- 台風５号 奄美、午後暴風域か 鹿児島県内全域強風域の恐れ(08/03 23:45)
- ＪＯＣなぎなた大会 村田さん全国準Ｖ 上牧さんとペアは３位(08/03 20:00)