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売上高１００億円企業、鹿県５４社　１６年度、東京商工リサーチ調べ

(2017 08/09 13:00)
　東京商工リサーチ福岡支社は８日、２０１６年度に売上高が１００億円を超えた九州・沖縄の企業ランキングを発表した。社数は６３５社（１５年度比１社増）で鹿児島県は５４社（４社増）だった。
　６３５社の売上高総額は１５年度比４４億円減の２５兆５３０１億円。減収は２８７社で構成比率が３年連続で上がっており、東京商工リサーチは「成長の勢いは減速している。次回も社数、売上高総額が大きく増えることはない」とみている。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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