売上高１００億円企業、鹿県５４社 １６年度、東京商工リサーチ調べ

(2017 08/09 13:00)

東京商工リサーチ福岡支社は８日、２０１６年度に売上高が１００億円を超えた九州・沖縄の企業ランキングを発表した。社数は６３５社（１５年度比１社増）で鹿児島県は５４社（４社増）だった。

６３５社の売上高総額は１５年度比４４億円減の２５兆５３０１億円。減収は２８７社で構成比率が３年連続で上がっており、東京商工リサーチは「成長の勢いは減速している。次回も社数、売上高総額が大きく増えることはない」とみている。

