自慢の超早場米で熊本の被災者を激励　金峰中学生が手作りラベル　南さつま

(2017 08/09 22:00)

新米を袋に詰める金峰中学校生徒ら＝南さつま市の金峰文化センター

熊本地震の被災者を元気づけようと、南さつま市の金峰中学校の生徒らが１１日、特産の超早場米「金峰コシヒカリ」の新米６００キロを、消防団などと熊本県宇城市の仮設住宅に届ける。生徒らは「まごころ米（コメ）て…」と名付け、袋に貼ったラベルには、一人一人が激励のメッセージを添えた。昨年４月の熊本地震後、当時の２年生は福岡、長崎への修学旅行の途中、ブルーシートがかかった家や、傾いた電柱など益城町の現状を目の当たりにした。生徒会長で３年の宇治野瑠果（るか）さんは「胸が熱くなったのを思い出す」という。