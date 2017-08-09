流水と緑　幻想的　薩摩川内市樋脇・藤本滝

(2017 08/09 20:00)

幻想的にライトアップされた滝＝薩摩川内市樋脇町市比野

薩摩川内市樋脇町市比野の藤本滝で８日、ライトアップが始まった。流れる水と鮮やかな緑が闇に照らし出され、幻想的な雰囲気を醸し出している。１５日まで。点灯時間は午後７～９時。荒天時は中止する場合がある。同協議会臨時職員の鬼塚智子さん（５８）は「昼間とは違った雰囲気が楽しめるので、ぜひ見に来て」と話した。