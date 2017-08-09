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流水と緑　幻想的　薩摩川内市樋脇・藤本滝

(2017 08/09 20:00)
幻想的にライトアップされた滝＝薩摩川内市樋脇町市比野
　薩摩川内市樋脇町市比野の藤本滝で８日、ライトアップが始まった。流れる水と鮮やかな緑が闇に照らし出され、幻想的な雰囲気を醸し出している。１５日まで。
　点灯時間は午後７～９時。荒天時は中止する場合がある。同協議会臨時職員の鬼塚智子さん（５８）は「昼間とは違った雰囲気が楽しめるので、ぜひ見に来て」と話した。
（記事全文は10日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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