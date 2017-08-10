新種？カレイ発見 小笠原・火山列島49年ぶり調査 国立科学博・鹿児島大チーム
(2017 08/10 13:00)
新種の可能性が高いトビササウシノシタ属＝国立科学博物館・鹿大総合研究博物館提供
火山列島は東京から南へ約１２００キロ。国立科博によると、深海で隔絶され、大陸棚からも黒潮の流れからも離れているため新たな種が流入しにくく生物の多様性が低い。学術調査も進んでおらず、北硫黄島では４９年ぶり。これまで標本もほとんどなかった。
（記事全文は10日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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