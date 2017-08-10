TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

県内最古？の奉納鉄鉾　湧水・箱崎八幡神社で確認

(2017 08/10 20:00)
本殿から見つかった鉄鉾＝湧水町川西の箱崎八幡神社
　江戸中期に奉納されたとみられる鉾（ほこ）が湧水町川西の箱崎八幡神社で確認された。銘文から県内最古とみられ、７月３１日の夏越（なごし）祭でお披露目された。無病息災を祈る「茅（ち）の輪くぐり」に訪れた住民は、あらためて歴史の深さを感じていた。
　鉾は全長１３８センチの鉄製の三叉（さんさ）鉾。３月に宮司の南英明さん（５８）が本殿で見つけた。南さんは「地域の歴史に関心を持つきっかけになれば」と話した。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ