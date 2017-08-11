鹿児島市・千日町再開発　解体来年６月着手

(2017 08/11 06:30)

鹿児島市が公表した千日町再開発ビルの全体イメージ図

鹿児島市は１０日、千日町１・４番街区（タカプラ一帯）の市街地再開発事業の地権者らでつくる再開発準備組合が作成した事業計画案や施設のパース図を公表した。現在地に建つビルの解体は２０１８年６月からを予定し、電車通り沿い歩道のアーケードも再開発ビルと合わせて一体的に整備する。完成は２０年秋を目指す。事業計画案によると、再開発ビルの規模は工事費を抑えるため、都市計画決定した「２４階建て、高さ約１１０メートル」から「１５階建て、高さ約６０メートル」に変更した。