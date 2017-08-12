明治維新150年　輝け「平成西郷星」　大島紬の新たな図柄を考案

(2017 08/12 13:00)

新しい図柄「平成西郷星」の大島紬作りに挑む重田茂和さん＝鹿児島市

輝く星をデザイン化した「平成西郷星」の図柄

来年の明治維新１５０年に向け、鹿児島市の本場大島紬伝統工芸士・重田茂和さん（５７）らがつくるプロジェクトチームが、西郷隆盛の逸話にちなむ新しい図柄「平成西郷星」を使った大島紬の制作に取り組んでいる。まずは７反を織り上げ、１０月にフランス・パリで開かれる薩摩藩パリ万博１５０周年記念展示会「サツマウイーク」でお披露目する予定だ。