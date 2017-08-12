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明治維新150年　輝け「平成西郷星」　大島紬の新たな図柄を考案

(2017 08/12 13:00)
新しい図柄「平成西郷星」の大島紬作りに挑む重田茂和さん＝鹿児島市
　来年の明治維新１５０年に向け、鹿児島市の本場大島紬伝統工芸士・重田茂和さん（５７）らがつくるプロジェクトチームが、西郷隆盛の逸話にちなむ新しい図柄「平成西郷星」を使った大島紬の制作に取り組んでいる。まずは７反を織り上げ、１０月にフランス・パリで開かれる薩摩藩パリ万博１５０周年記念展示会「サツマウイーク」でお披露目する予定だ。
輝く星をデザイン化した「平成西郷星」の図柄
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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