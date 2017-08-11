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駅や空港、笑顔集う　鹿児島県内　帰省ラッシュが本格化

(2017 08/11 23:30)
帰省客らでにぎわう新幹線のホーム＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　お盆を鹿児島で過ごす人たちの帰省ラッシュが本格化し、県内の駅や空港は１１日、大きな荷物を抱えた家族連れらでにぎわった。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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