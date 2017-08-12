Ｈ２Ａロケット打ち上げ延期

(2017 08/12 15:58)

１２日に南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げ予定だった、人工衛星「みちびき３号機」を搭載したＨ２Ａロケット３５号機は、燃料系統の再点検が必要となり、同日の打ち上げは中止された。次の打ち上げ予定日は未定。