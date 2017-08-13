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夏の天体ショー　ペルセウス座流星群

(2017 08/13 22:05)
八代海上空を横切るペルセウス座流星群。左下は獅子島＝長島町の行人岳
　夏の天体ショーの一つとして知られるペルセウス座流星群の出現が、１２日夜～１３日明け方にかけピークを迎えた。鹿児島県本土は比較的好天に恵まれ、各地で明るく輝く流星が観測できた。
　長島町の行人岳山頂付近では、１３日午前１時からの１時間に、１５個以上の流星が、八代海、天草諸島、出水市上空などに降り注ぐ様子が見られた。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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