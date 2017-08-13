夏の天体ショー　ペルセウス座流星群

(2017 08/13 22:05)

八代海上空を横切るペルセウス座流星群。左下は獅子島＝長島町の行人岳

夏の天体ショーの一つとして知られるペルセウス座流星群の出現が、１２日夜～１３日明け方にかけピークを迎えた。鹿児島県本土は比較的好天に恵まれ、各地で明るく輝く流星が観測できた。長島町の行人岳山頂付近では、１３日午前１時からの１時間に、１５個以上の流星が、八代海、天草諸島、出水市上空などに降り注ぐ様子が見られた。