夏の天体ショー ペルセウス座流星群
(2017 08/13 22:05)
八代海上空を横切るペルセウス座流星群。左下は獅子島＝長島町の行人岳
長島町の行人岳山頂付近では、１３日午前１時からの１時間に、１５個以上の流星が、八代海、天草諸島、出水市上空などに降り注ぐ様子が見られた。
（記事全文は14日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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