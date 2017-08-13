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岩合ネコ展　来場３万人　鹿児島市・黎明館

(2017 08/13 23:15)
３万人目の来場者となった竹之下結楽さん（左から２人目）＝鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が１３日、３万人に達した。節目の来場者となった同市の吉野東小学校３年の竹之下結楽（ゆら）さんには、岩合さんのサイン入り図録など記念品が贈られた。
　両展合わせて計３１６点を展示。２０日まで。１４日は特別開館する。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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