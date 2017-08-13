岩合ネコ展　来場３万人　鹿児島市・黎明館

(2017 08/13 23:15)

３万人目の来場者となった竹之下結楽さん（左から２人目）＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）の来場者が１３日、３万人に達した。節目の来場者となった同市の吉野東小学校３年の竹之下結楽（ゆら）さんには、岩合さんのサイン入り図録など記念品が贈られた。両展合わせて計３１６点を展示。２０日まで。１４日は特別開館する。共通券は一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。