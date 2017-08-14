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悪疫退散願い　御八日踊り　長島

(2017 08/14 13:00)
勇壮なかね踊りを披露する城川内郷土芸能保存会＝長島町城川内
　長島町に伝わる御八日（ごようか）踊りが８日、町内一円で繰り広げられた。集落ごとに異なる多彩な踊りが神社や施設などで奉納され、島は終日祭り一色となった。
　踊りは島の領主だった島津忠兼が謀殺された後、島に疫病が流行。忠兼のたたりと恐れた島民が命日である旧暦７月８日に霊をまつり悪疫退散を願い奉納したのが始まりと伝えられる。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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