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ウナギ増へ、魚道内魚道を設置　出水・高尾野川

(2017 08/15 20:07)
魚道に石倉蛇かごを設置する関係者＝出水市の高尾野川
　ウナギの資源回復を目指し石倉かごで魚道をつくる実験が１１日、出水市の高尾野川であった。ウナギの幼魚や餌となる小エビ・カニなどが遡上(そじょう)しやすいように、既存の魚道内にさらに魚道を設ける仕組みで、効果を検証する。
　水産庁の「ウナギ生息環境改善支援事業」の一環で、高尾野内水面漁協が受託した。石倉かごは直径約３０センチ、全長約１８メートル。中流の上水流地区のせきの魚道に設置した。魚道の最上部には袋網を取り付け、上ってきた生物を確認する。
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