ウナギ増へ、魚道内魚道を設置 出水・高尾野川
(2017 08/15 20:07)
魚道に石倉蛇かごを設置する関係者＝出水市の高尾野川
水産庁の「ウナギ生息環境改善支援事業」の一環で、高尾野内水面漁協が受託した。石倉かごは直径約３０センチ、全長約１８メートル。中流の上水流地区のせきの魚道に設置した。魚道の最上部には袋網を取り付け、上ってきた生物を確認する。
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