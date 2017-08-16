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ジンベエザメ、１７日に搬出　かごしま水族館

(2017 08/16 06:30)
７代目ユウユウとの別れを惜しむ来館者＝１５日、鹿児島市のかごしま水族館
　台風の影響で２度延期された鹿児島市のかごしま水族館に展示されているジンベエザメ・７代目ユウユウの搬出が、１７日に実施される。南さつま市笠沙沖の海上いけすで自然環境に慣らした後、２５日に海に放流する予定。
　７代目ユウユウは若い雄で全長約５メートル。２０１５年８月から同館で飼育され、遊泳スペースでの飼育が難しくなったことなどから放流を決めた。
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