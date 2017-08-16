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子どもの視点　市政に新風　姶良市で「若者議会」

(2017 08/16 22:00)
真剣な表情で、若者議会に臨む中高生＝姶良市役所
　姶良市議会議場で９日、市内の中高生２０人が市政について質問する「若者議会」があった。同市では初の取り組み。駅や道路整備、観光振興、定住促進、学校トイレの洋式化など、市の発展や市民生活に若者の視点で切り込んだ。
　政治や議会、まちづくりに関心を深めてもらおうと開き、５中学校、４高校の代表が参加した。持ち時間は１人５分。積極的に再質問する姿も見られた。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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