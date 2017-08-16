子どもの視点　市政に新風　姶良市で「若者議会」

(2017 08/16 22:00)

真剣な表情で、若者議会に臨む中高生＝姶良市役所

姶良市議会議場で９日、市内の中高生２０人が市政について質問する「若者議会」があった。同市では初の取り組み。駅や道路整備、観光振興、定住促進、学校トイレの洋式化など、市の発展や市民生活に若者の視点で切り込んだ。政治や議会、まちづくりに関心を深めてもらおうと開き、５中学校、４高校の代表が参加した。持ち時間は１人５分。積極的に再質問する姿も見られた。