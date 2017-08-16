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阿久根映画祭　地元が舞台「ビートピア」上映　小川監督、市民に感謝

(2017 08/16 20:00)
映画祭で舞台あいさつする小川紗良さん（中央）＝阿久根市民会館
　阿久根市民会館で１２～１４日、阿久根映画祭があった。昨夏、阿久根市内でロケが行われた「ＢＥＡＴＯＰＩＡ（ビートピア）」など女優で映画監督の小川紗良さん（早稲田大学３年）が監督、出演した３作品が上映された。小川さんも１３、１４の両日、舞台あいさつした。大勢の市民や映画ファンが作品を楽しんだ。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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