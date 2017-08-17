わが家のネコも見て！ 自慢の写真ずらり 鹿児島市・黎明館
(2017 08/17 06:30)
ネコの写真がずらりと並ぶ「にゃんショット！？」＝鹿児島市の黎明館
写真展を盛り上げるための企画「にゃんショット！？」に、Ｌ判の１００点超が寄せられた。わが家の自慢のネコたちが壁一面、モザイク状に並ぶ。
「無防備だったり、写真嫌いだったり、表情が面白い」「岩合さんの作品と違う魅力もある」と来場者に好評。入場前に見入る人もおり、プロに勝るとも劣らない？ ニャーんてね。
- わが家のネコも見て！ 自慢の写真ずらり 鹿児島市・黎明館(08/17 06:30)
- 水俣条約発効受け順守訴え 胎児性患者の坂本さん、締約国会議参加へ(08/16 23:50)
- 子どもの視点 市政に新風 姶良市で「若者議会」(08/16 22:00)
- 阿久根映画祭 地元が舞台「ビートピア」上映 小川監督、市民に感謝(08/16 20:00)
- 鹿商開発のパン召し上がれ 鹿県内ローソン、８月２８日まで販売(08/16 13:00)
- ジンベエザメ、１７日に搬出 かごしま水族館(08/16 06:30)
- 古里満喫「次はお正月に」 鹿県内Ｕターンピーク(08/15 23:00)
- 大和村長に伊集院氏 無投票３選(08/15 21:45)
- ウナギ増狙い魚道内に魚道 出水・高尾野川(08/15 20:07)
- 子どもと鍵 車内放置ＮＧ ＪＡＦ鹿児島支部(08/15 13:00)
- 大和村長選が告示(08/15 12:07)
- 戦没者追悼式 青少年代表で献花へ 吾平中３年・永山さん(08/15 06:30)
- バロック展、来場者１万人 鹿児島市立美術館(08/14 23:00)
- 知覧特攻会館に５年ぶり新語り部(08/14 22:00)
- 盆の夜焦がす「柱松」 姶良・北山上(08/14 20:00)
- 悪疫退散願い 御八日踊り 長島(08/14 13:00)
- 神村が初戦突破 京都成章に３－２(08/14 10:05)
- 桜島、警戒レベル４ 15日で２年 噴火活動低調、マグマだまりは膨張(08/14 06:30)
- 岩合ネコ展 来場３万人 鹿児島市・黎明館(08/13 23:15)
- 夏の天体ショー ペルセウス座流星群(08/13 22:05)
- 空き家再生、交流拠点へ 阿久根市大川(08/13 20:00)
- さっぱり、よか気分じゃ♪ 日当山の西郷さん「お色直し」(08/13 13:00)
- スズメバチ 秋まで注意 高千穂峰で登山客被害(08/13 06:30)
- Ｈ２Ａ打ち上げ延期 17日以降に(08/12 23:30)
- 県内初の児童家庭支援センター「つながり」開所 鹿屋市(08/12 22:00)
- 鹿児島実業高校サッカー部元監督・松澤隆司さん死去(08/12 18:30)
- Ｈ２Ａロケット打ち上げ延期(08/12 15:58)
- Ｈ２Ａロケット打ち上げに遅れ(08/12 14:01)
- 明治維新150年 輝け「平成西郷星」 大島紬の新たな図柄を考案(08/12 13:00)
- 喜入沖震度５強から１カ月 余震34回、活動は低下傾向(08/12 06:30)