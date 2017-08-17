わが家のネコも見て！　自慢の写真ずらり　鹿児島市・黎明館

(2017 08/17 06:30)

ネコの写真がずらりと並ぶ「にゃんショット！？」＝鹿児島市の黎明館

ダンボール内に鎮座したネコ、かぶり物を着けたネコ―。鹿児島市の黎明館で２０日まで開催中の「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）に合わせ、一般から募ったネコ写真が会場入り口に展示されている。写真展を盛り上げるための企画「にゃんショット！？」に、Ｌ判の１００点超が寄せられた。わが家の自慢のネコたちが壁一面、モザイク状に並ぶ。「無防備だったり、写真嫌いだったり、表情が面白い」「岩合さんの作品と違う魅力もある」と来場者に好評。入場前に見入る人もおり、プロに勝るとも劣らない？ ニャーんてね。