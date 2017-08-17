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オリジナル盆踊り楽しむ　湧水町・霧島アートの森

(2017 08/17 22:00)
演奏家らが飛び入り参加し、盛り上がるギャラリートーク＝湧水町の霧島アートの森
　「森本千絵×中島信也＜森の中＞展」を開催中の湧水町の霧島アートの森で１３日、イベント「アートの森で森の中おどり」があった。約２３０人がギャラリートークとオリジナル盆踊りを楽しんだ。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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