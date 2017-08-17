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霧島神楽　次代へつなぐ　振興会、19日に披露　霧島神宮

(2017 08/17 20:00)
南九州神楽まつりに向けて練習に励む霧島神楽振興会＝霧島市の霧島公民館
　１９日に２０回目を迎える南九州神楽まつり（霧島市観光協会主催）に向け、同市霧島の霧島神楽振興会（江口克己会長）が練習に励んでいる。振興会も発足から２０年の節目の年。「地域の誇りを広く伝えたい」と、小学生から７０代のメンバー３６人は本番を心待ちにしている。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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