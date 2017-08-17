霧島神楽　次代へつなぐ　振興会、19日に披露　霧島神宮

(2017 08/17 20:00)

南九州神楽まつりに向けて練習に励む霧島神楽振興会＝霧島市の霧島公民館

１９日に２０回目を迎える南九州神楽まつり（霧島市観光協会主催）に向け、同市霧島の霧島神楽振興会（江口克己会長）が練習に励んでいる。振興会も発足から２０年の節目の年。「地域の誇りを広く伝えたい」と、小学生から７０代のメンバー３６人は本番を心待ちにしている。