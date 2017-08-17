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ジンベエザメ「ユウユウ」　笠沙のいけすに移す　かごしま水族館

(2017 08/17 23:00)
輸送容器の中に入っていくジンベエザメの７代目ユウユウ＝鹿児島市のかごしま水族館
　鹿児島市のかごしま水族館は１７日、ジンベエザメの７代目「ユウユウ」を海に帰すため、南さつま市笠沙の片浦漁港沖の海上いけすに移した。これまで自然界への復帰を前に、いけすで死んでしまった例もあることから、館は慎重に準備を進めてきたという。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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