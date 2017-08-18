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白バイ20台で事故抑止　通常時初の本土集中パトロール　鹿児島県警交機隊

(2017 08/18 06:30)
集中パトロール出発へ列を整える白バイ隊＝鹿児島市の県警交通機動隊
　白バイを走らせる警察官を多くのドライバーや歩行者に見せることで交通安全を意識してもらおうと、鹿児島県警交通機動隊は、白バイ２０台前後を一斉出動させる集中パトロールを、県本土５ブロックで展開している。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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