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試飲だけでも大歓迎　コーヒー無料試飲サービス　ＪＲ九州旅行宮崎支店

(2017 08/18 13:00)
ＪＲ九州旅行宮崎支店で始まったコーヒーの無料試飲サービス＝宮崎市
　ＪＲ九州旅行宮崎支店（宮崎市）は１７日、ＪＲ宮崎駅にある店舗で、オリジナルコーヒーの無料試飲サービスを始めた。３１日まで。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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