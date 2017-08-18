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神村、初の８強ならず　明豊に延長１２回８－９

(2017 08/18 16:44)
【３回戦　神村学園－明豊】９回表神村２死一、二塁、羽月の適時三塁打で二走南川に続き、一走後藤が生還し同点に追いつく＝甲子園
　第９９回全国高校野球選手権大会第１０日は１８日、３回戦があり、５年ぶり４度目出場の神村学園は延長１２回の末に８－９で明豊（大分）にサヨナラ負けし、初めてのベスト８進出はならなかった。
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