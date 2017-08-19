バイパス建設着々 観光振興期待 薩摩川内・高城温泉
(2017 08/19 06:30)
貫通し、内部の舗装工事が進む湯之元第１トンネル＝薩摩川内市湯田町
川内高城温泉は鎌倉時代の「薩摩国建久図田帳」に記録が残る温泉地。古くから湯治場として知られ、西郷隆盛も狩りの疲れを癒やしたとされる。
レトロな街並みが売りの川内高城温泉＝薩摩川内市湯田町
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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