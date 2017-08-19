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バイパス建設着々　観光振興期待　薩摩川内・高城温泉

(2017 08/19 06:30)
貫通し、内部の舗装工事が進む湯之元第１トンネル＝薩摩川内市湯田町
　薩摩川内市湯田町の川内高城温泉を通る県道東郷西方港線で、道幅の狭い温泉街を迂回するバイパス工事が進んでいる。７月下旬までに２本のトンネルが貫通し、現在は内部の工事が進行中。開通は来年度以降の見通しで、安全性の向上や観光への効果に期待の声が上がる。
　川内高城温泉は鎌倉時代の「薩摩国建久図田帳」に記録が残る温泉地。古くから湯治場として知られ、西郷隆盛も狩りの疲れを癒やしたとされる。
レトロな街並みが売りの川内高城温泉＝薩摩川内市湯田町
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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