バイパス建設着々　観光振興期待　薩摩川内・高城温泉

(2017 08/19 06:30)

貫通し、内部の舗装工事が進む湯之元第１トンネル＝薩摩川内市湯田町

レトロな街並みが売りの川内高城温泉＝薩摩川内市湯田町

薩摩川内市湯田町の川内高城温泉を通る県道東郷西方港線で、道幅の狭い温泉街を迂回するバイパス工事が進んでいる。７月下旬までに２本のトンネルが貫通し、現在は内部の工事が進行中。開通は来年度以降の見通しで、安全性の向上や観光への効果に期待の声が上がる。川内高城温泉は鎌倉時代の「薩摩国建久図田帳」に記録が残る温泉地。古くから湯治場として知られ、西郷隆盛も狩りの疲れを癒やしたとされる。