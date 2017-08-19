隼人駅東口に商業施設　ドンキなど出店

(2017 08/19 13:00)

隼人駅近くで建設が進む複合商業施設＝霧島市隼人

霧島市が土地区画整理事業を手掛けるＪＲ隼人駅東地区で、大和情報サービス（東京）が複合商業施設「アクロスプラザ隼人」（仮称）の建設を進めている。２０１８年春の開店を目指す。ディスカウントストア大手のドン・キホーテ（東京）などが出店する予定。大和情報サービスによると、区画整理で広い土地が整備された上、交通量もあり市場が見込めるため、賃貸借契約で敷地約１万４０００平方メートルを確保し６月に着工した。建設するのは鉄骨平屋の２棟。