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隼人駅東口に商業施設　ドンキなど出店

(2017 08/19 13:00)
隼人駅近くで建設が進む複合商業施設＝霧島市隼人
　霧島市が土地区画整理事業を手掛けるＪＲ隼人駅東地区で、大和情報サービス（東京）が複合商業施設「アクロスプラザ隼人」（仮称）の建設を進めている。２０１８年春の開店を目指す。ディスカウントストア大手のドン・キホーテ（東京）などが出店する予定。
　大和情報サービスによると、区画整理で広い土地が整備された上、交通量もあり市場が見込めるため、賃貸借契約で敷地約１万４０００平方メートルを確保し６月に着工した。建設するのは鉄骨平屋の２棟。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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