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Ｈ２Ａロケット打ち上げ

(2017 08/19 14:31)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日午後２時２９分、南種子町の種子島宇宙センターから、人工衛星「みちびき３号機」搭載のＨ２Ａロケット３５号機を打ち上げた。目標の軌道で分離されれば、Ｈ２Ａロケットの成功率は９７．１％になる。
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