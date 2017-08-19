Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功

(2017 08/19 14:59)

１９日午後２時２９分に打ち上げられた、人工衛星「みちびき３号機」搭載のＨ２Ａロケット３５号機は、予定の軌道上で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は２９機連続で、成功率は９７．１％となった。