油彩や漆器　多彩な65点　日置誠さん個展　鹿児島市・山形屋画廊

(2017 08/20 13:00)

日置誠さんの作品が並ぶ会場＝鹿児島市の山形屋画廊

鹿児島市の洋画家、日置誠さん（５４）が、同市の山形屋画廊で個展を開催中だ。油彩の大作やエッチング、漆の器など多様な作品約６５点が、来場者を楽しませている。２２日まで。無料。日置さんは鹿児島高校教諭で独立美術協会準会員。包帯を巻いた人物と砂を描いた１３０号の作品は、昨年の独立展出品作。「このシリーズは心の中と向き合い、自分自身を投影している。アトリエでマチエール（絵肌の質感）を作り込んだ」と話す。