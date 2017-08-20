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油彩や漆器　多彩な65点　日置誠さん個展　鹿児島市・山形屋画廊

(2017 08/20 13:00)
日置誠さんの作品が並ぶ会場＝鹿児島市の山形屋画廊
　鹿児島市の洋画家、日置誠さん（５４）が、同市の山形屋画廊で個展を開催中だ。油彩の大作やエッチング、漆の器など多様な作品約６５点が、来場者を楽しませている。２２日まで。無料。
　日置さんは鹿児島高校教諭で独立美術協会準会員。包帯を巻いた人物と砂を描いた１３０号の作品は、昨年の独立展出品作。「このシリーズは心の中と向き合い、自分自身を投影している。アトリエでマチエール（絵肌の質感）を作り込んだ」と話す。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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