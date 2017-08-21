絶景　２階建てデッキ　南大隅町・雄川の滝

(2017 08/21 13:00)

雄川の滝に設置された２階建ての展望デッキ＝南大隅町根占

南大隅町根占の観光地「雄川の滝」に木製の展望デッキがお目見えした。落差４６メートル、幅６０メートルの滝とエメラルドグリーンの滝つぼを約６０メートル手前から一望でき、観光客に好評だ。デッキは遊歩道の突き当たりに県が７月末に設置した。県産の杉を使った２階建てで、１階５４平方メートル、２階５０平方メートル。一度に約３０人が収容可能で、２階は水面から約１０メートルの高さ。総工費は３０００万円。