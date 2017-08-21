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絶景　２階建てデッキ　南大隅町・雄川の滝

(2017 08/21 13:00)
雄川の滝に設置された２階建ての展望デッキ＝南大隅町根占
　南大隅町根占の観光地「雄川の滝」に木製の展望デッキがお目見えした。落差４６メートル、幅６０メートルの滝とエメラルドグリーンの滝つぼを約６０メートル手前から一望でき、観光客に好評だ。
　デッキは遊歩道の突き当たりに県が７月末に設置した。県産の杉を使った２階建てで、１階５４平方メートル、２階５０平方メートル。一度に約３０人が収容可能で、２階は水面から約１０メートルの高さ。総工費は３０００万円。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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