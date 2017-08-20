岩合「ネコ」展　来場４万人　20日閉幕　鹿児島市・黎明館

(2017 08/20 06:30)

４万人目の来場者となった松崎久美さん（右）、健一郎さん夫妻＝鹿児島市の黎明館

鹿児島市の黎明館で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」「どうぶつ家族」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）は１９日、来場者が４万人を突破し、記念の来場者となった福岡市の主婦松崎久美さん（４５）に岩合さんの直筆サイン入り図録などが贈られた。両展は２０日閉幕する。松崎さんは鹿児島市に単身赴任中の夫、健一郎さん（５０）と来場。「『世界ネコ歩き』は飼っているネコと一緒に見ている。ネコの個性や特徴を捉えて風景となじんでいて、コントラストや色がすてき」と見入っていた。両展には、世界１５地域に暮らすネコ、野生動物の親子などを撮影した計３１６点が並ぶ。午前９時～午後６時。入館は午後５時半まで。共通券一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。