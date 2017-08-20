岩合「ネコ」展 来場４万人 20日閉幕 鹿児島市・黎明館
(2017 08/20 06:30)
４万人目の来場者となった松崎久美さん（右）、健一郎さん夫妻＝鹿児島市の黎明館
松崎さんは鹿児島市に単身赴任中の夫、健一郎さん（５０）と来場。「『世界ネコ歩き』は飼っているネコと一緒に見ている。ネコの個性や特徴を捉えて風景となじんでいて、コントラストや色がすてき」と見入っていた。
両展には、世界１５地域に暮らすネコ、野生動物の親子などを撮影した計３１６点が並ぶ。
午前９時～午後６時。入館は午後５時半まで。共通券一般・大学生１２００円、小中高生６００円。単独券もある。
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