みちびき、打ち上げ成功　測位精度向上へ前進　種子島

(2017 08/19 22:00)

人工衛星「みちびき３号機」を搭載し、上昇するＨ２Ａロケット３５号機＝南種子町の種子島宇宙センター

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日午後２時２９分、南種子町の種子島宇宙センターから、人工衛星「みちびき３号機」搭載のＨ２Ａロケット３５号機を打ち上げた。約３０分後に予定の軌道で衛星を分離し、２度の延期を経ての打ち上げは成功した。みちびきはナビ機能などの測位精度向上を目的とした衛星。６月に発射したみちびき２号機に続く成功で、本年度中の４基体制構築に向け、さらに一歩前進したことになる。Ｈ２Ａの成功は２９機連続で、成功率は９７.１％となった。衛星は１０日後に、赤道上の高度３万６０００キロの静止軌道に達する見込みだ。