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みちびき、打ち上げ成功　測位精度向上へ前進　種子島

(2017 08/19 22:00)
人工衛星「みちびき３号機」を搭載し、上昇するＨ２Ａロケット３５号機＝南種子町の種子島宇宙センター
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日午後２時２９分、南種子町の種子島宇宙センターから、人工衛星「みちびき３号機」搭載のＨ２Ａロケット３５号機を打ち上げた。約３０分後に予定の軌道で衛星を分離し、２度の延期を経ての打ち上げは成功した。みちびきはナビ機能などの測位精度向上を目的とした衛星。６月に発射したみちびき２号機に続く成功で、本年度中の４基体制構築に向け、さらに一歩前進したことになる。
　Ｈ２Ａの成功は２９機連続で、成功率は９７.１％となった。衛星は１０日後に、赤道上の高度３万６０００キロの静止軌道に達する見込みだ。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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