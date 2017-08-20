鹿児島Ｕ逆転　３連勝　長野に２－１

(2017 08/20 00:25)

【鹿児島Ｕ－長野】後半５分、鹿児島Ｕ・永畑（奥）がゴールを決め１－１とする＝県立鴨池陸上競技場

明治安田Ｊ３第１９節第１日は１９日、各地で５試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で長野と対戦し、２－１で逆転勝ちし３連勝を飾った。通算成績は１０勝１分け７敗（勝ち点３１）で暫定５位。前節２位の富山はＦＣ東京Ｕ－２３に１－２で逆転負けし、勝ち点３５のまま。４位の栃木はＹＳ横浜を２－０で下した。鹿児島Ｕは２６日、同競技場で富山と対戦する。