TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 文化

中学生らフレスコ画に挑戦　バロック展ワークショップ　鹿児島市

(2017 08/21 22:15)
フレスコ画に挑戦する参加者＝２０日、鹿児島市立美術館
　鹿児島市立美術館で開催中の特別企画展「バロックの巨匠たち」（同館、南日本新聞社など主催）の記念ワークショップ「壁画技法『フレスコ』を描こう」が２０日、同館であった。中学生や家族連れら２０人がフレスコ画の制作に挑んだ。
　フレスコ画とは、近世ヨーロッパなどで教会の天井画や壁画に用いられた技法。参加者は砂と消石灰を混ぜてしっくいを作り、乾かないうちに、水で溶いた顔料で人物や動物を描いた。同展は９月３日まで。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ