中学生らフレスコ画に挑戦　バロック展ワークショップ　鹿児島市

(2017 08/21 22:15)

フレスコ画に挑戦する参加者＝２０日、鹿児島市立美術館

鹿児島市立美術館で開催中の特別企画展「バロックの巨匠たち」（同館、南日本新聞社など主催）の記念ワークショップ「壁画技法『フレスコ』を描こう」が２０日、同館であった。中学生や家族連れら２０人がフレスコ画の制作に挑んだ。フレスコ画とは、近世ヨーロッパなどで教会の天井画や壁画に用いられた技法。参加者は砂と消石灰を混ぜてしっくいを作り、乾かないうちに、水で溶いた顔料で人物や動物を描いた。同展は９月３日まで。