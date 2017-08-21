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デフリンピック女子バレーＶ　尾塚さん、地元・阿久根にがい旋

(2017 08/21 21:15)
母校・鶴翔高校バレー部の祝福を受ける尾塚愛実さん＝阿久根市内のホテル
　７月にトルコ・サムスンで開かれたデフリンピック（聴覚障害者の国際競技大会）でバレーボール女子日本代表として出場、１６年ぶりに優勝を果たした尾塚愛実さん（２０）の祝勝会、報告会が１８日、地元阿久根市であった。尾塚さんは「地元や友人の応援、両親や仕事場の支援があり諦めることなくプレーができた」と感謝の気持ちを述べた。
　ホテルであった祝勝会は、出身校の鶴翔高校バレーボール部卒業生保護者会が企画。在校生や勤務先の京セラ鹿児島川内工場の関係者ら約１６０人が出席した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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