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陶器の写真で商店街に誘う　「金物屋の嫁」のインスタ人気　出水

(2017 08/22 00:00)
吉村満里子さんが投稿した写真（インスタグラムより）
　写真共有アプリ「インスタグラム」に陶器の写真を投稿し、人気を集めている出水市の女性がいる。同市本町商店街の「金物屋の嫁」こと吉村満里子さん（３２）で、フォロワーは現在１万２４００人。写真を見て店を訪れる若者も増えており、商店街の活性化にも一役買っている。
　子どもたちの成長を記録しようと３年前にインスタグラムを始めた。当初は家族の近況を伝える写真がほとんどだったが、途中から店で扱う器の紹介を始めると徐々に評判に。今年１月にフォロワーが１０００人に達するとそこから一気に増加し、６月には１万人を超えた。
器をスマートフォンで撮影する吉村満里子さん＝出水市本町
　
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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