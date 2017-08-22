陶器の写真で商店街に誘う　「金物屋の嫁」のインスタ人気　出水

(2017 08/22 00:00)

吉村満里子さんが投稿した写真（インスタグラムより）

器をスマートフォンで撮影する吉村満里子さん＝出水市本町

写真共有アプリ「インスタグラム」に陶器の写真を投稿し、人気を集めている出水市の女性がいる。同市本町商店街の「金物屋の嫁」こと吉村満里子さん（３２）で、フォロワーは現在１万２４００人。写真を見て店を訪れる若者も増えており、商店街の活性化にも一役買っている。子どもたちの成長を記録しようと３年前にインスタグラムを始めた。当初は家族の近況を伝える写真がほとんどだったが、途中から店で扱う器の紹介を始めると徐々に評判に。今年１月にフォロワーが１０００人に達するとそこから一気に増加し、６月には１万人を超えた。