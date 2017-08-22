桜島の恵み温泉で体感　親子８０人が有村海岸清掃

(2017 08/22 13:00)

波打ち際で温泉を掘る参加者ら＝２０日、鹿児島市有村町

鹿児島市桜島の有村海岸で２０日、火山の恵みを体感する「桜島をキレイにして温泉を掘ろう」（桜島ミュージアム、くすの木自然館、南日本新聞社主催）があった。親子約８０人が参加し、清掃と手掘りの足湯を楽しんだ。桜島と鹿児島湾の成り立ちを学ぶ企画。参加者は潮が引いた砂浜で漂着物を集めた後、温泉掘りに挑戦。青空に映える桜島を眺めながら、しみ出す温泉に足を浸した。催しはトヨタ自動車の環境保全活動「アクア・ソーシャル・フェス２０１７」が協賛した。