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桜島の恵み温泉で体感　親子８０人が有村海岸清掃

(2017 08/22 13:00)
波打ち際で温泉を掘る参加者ら＝２０日、鹿児島市有村町
　鹿児島市桜島の有村海岸で２０日、火山の恵みを体感する「桜島をキレイにして温泉を掘ろう」（桜島ミュージアム、くすの木自然館、南日本新聞社主催）があった。親子約８０人が参加し、清掃と手掘りの足湯を楽しんだ。
　桜島と鹿児島湾の成り立ちを学ぶ企画。参加者は潮が引いた砂浜で漂着物を集めた後、温泉掘りに挑戦。青空に映える桜島を眺めながら、しみ出す温泉に足を浸した。
　催しはトヨタ自動車の環境保全活動「アクア・ソーシャル・フェス２０１７」が協賛した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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