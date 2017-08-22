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知覧特攻平和会館、入館者１９００万人突破

(2017 08/22 06:30)
入館１９００万人となった加島章人さん（手前右）ら＝２１日、南九州市の知覧特攻平和会館
　南九州市の知覧特攻平和会館の入館者が２１日、１９００万人を突破した。節目の入館者となった愛知県稲沢市の加島章人さん（６９）には、市から生涯無料入館券や知覧茶１年分が贈られた。
　記念式典で、塗木弘幸市長は「これからも平和を語り継ぐまちとして、特攻隊員の遺品や遺書の保存に努め、平和の大切さを伝えたい」とあいさつした。
　同館は１９７５（昭和５０）年、旧陸軍特攻隊員の遺品を展示する特攻遺品館としてオープン。８６年に新築し、現在の名称に改めた。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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