知覧特攻平和会館、入館者１９００万人突破

(2017 08/22 06:30)

入館１９００万人となった加島章人さん（手前右）ら＝２１日、南九州市の知覧特攻平和会館

南九州市の知覧特攻平和会館の入館者が２１日、１９００万人を突破した。節目の入館者となった愛知県稲沢市の加島章人さん（６９）には、市から生涯無料入館券や知覧茶１年分が贈られた。記念式典で、塗木弘幸市長は「これからも平和を語り継ぐまちとして、特攻隊員の遺品や遺書の保存に努め、平和の大切さを伝えたい」とあいさつした。同館は１９７５（昭和５０）年、旧陸軍特攻隊員の遺品を展示する特攻遺品館としてオープン。８６年に新築し、現在の名称に改めた。