鹿児島ユナイテッドがサッカー教室　プロの指導に小中生ら汗　出水

(2017 08/22 20:20)

子どもたちを始動する岩崎知瑳選手（中央）＝出水市屋内ゲートボール場

出水市と２０１７年のスポンサー契約を結んだサッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣが１８日、同市屋内ゲートボール場でサッカー教室を開いた。小学生の部に７５人、中学生以上の大人の部に３２人が参加、プロと一緒に汗を流した。内薗大貴、岩崎知瑳選手とコーチ２人が指導。小学生の部は学年別に３グループに分け、ボールを使ったリレー競走など遊び要素を取り入れたメニューをこなした。