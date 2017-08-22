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鹿児島ユナイテッドがサッカー教室　プロの指導に小中生ら汗　出水

(2017 08/22 20:20)
子どもたちを始動する岩崎知瑳選手（中央）＝出水市屋内ゲートボール場
　出水市と２０１７年のスポンサー契約を結んだサッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣが１８日、同市屋内ゲートボール場でサッカー教室を開いた。小学生の部に７５人、中学生以上の大人の部に３２人が参加、プロと一緒に汗を流した。
　内薗大貴、岩崎知瑳選手とコーチ２人が指導。小学生の部は学年別に３グループに分け、ボールを使ったリレー競走など遊び要素を取り入れたメニューをこなした。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

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