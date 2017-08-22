没後４５０年控え　南さつまのＮＰＯ、日新公いろは歌日めくり作製

(2017 08/22 22:00)

いろは歌の日めくりカレンダーと記念缶バッジ（右下）

南さつま市のＮＰＯ法人「プロジェクト南からの潮流」（田代昌弘理事長）が、島津日新公忠良のいろは歌４７首の日めくりカレンダー「日新公いろは歌集 いにしへの」を作った。来年の日新公没後４５０年を前に機運を高める。３１首を選び、地元の書家・故平川碧水さんの書を、１日から３１日まで１首ずつ掲載。竹田神社のいにしへの道など、同市の画家福元拓郎さん（７３）が描いた挿絵も並ぶ。最後に残り１６首をまとめる。１冊１０００円。大坂ふれあい館、市観光協会、南さつま商工会議所で発売中。