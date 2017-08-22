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没後４５０年控え　南さつまのＮＰＯ、日新公いろは歌日めくり作製

(2017 08/22 22:00)
いろは歌の日めくりカレンダーと記念缶バッジ（右下）
　南さつま市のＮＰＯ法人「プロジェクト南からの潮流」（田代昌弘理事長）が、島津日新公忠良のいろは歌４７首の日めくりカレンダー「日新公いろは歌集　いにしへの」を作った。来年の日新公没後４５０年を前に機運を高める。
　３１首を選び、地元の書家・故平川碧水さんの書を、１日から３１日まで１首ずつ掲載。竹田神社のいにしへの道など、同市の画家福元拓郎さん（７３）が描いた挿絵も並ぶ。最後に残り１６首をまとめる。
　１冊１０００円。大坂ふれあい館、市観光協会、南さつま商工会議所で発売中。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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